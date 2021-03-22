Российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. Политики активно и с пользой для здоровья провели время на лоне природы.

Российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. Политики активно и с пользой для здоровья провели время на лоне природы.О предстоящей поездке президента ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин и Сергей Шойгу покатались на вездеходе по лесу и прогулялись пешком.В ходепоездки министр обороны показал президенту страны свою мастерскую. Там военачальник на досуге мастерит разные поделки для интерьера. В ход идут уже упавшие деревья, мох и ветки необычной формы.За рулем снегоболотохода на гусеничном ходу находился Владимир Путин. Российский лидер и Сергей Шойгу пили горячий чай прямо в лесу и наслаждались красотой и особенностями местной природы.Также политики прогулялись по подвесному мосту через реку.На некоторых размещенных в Сети кадрахпрезидент и глава Минобороны предстали в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха,напоминающих одежду местного населения.