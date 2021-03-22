Наибольшее количество экодуков на М-12 планируется построить на территории Татарстана, в Чувашии — два, а в Нижегородской и Владимирских областях - три экодука.

Наибольшее количество экодуков на М-12 планируется построить на территории Татарстана, в Чувашии — два, а в Нижегородской и Владимирских областях - три экодука.В общей сложности на М-12 возведут 12 экодуков. Кроме этого, для животных создадут условия для прохода не только над трассой, но и под ней.Всего же планируется организовать 22 ското- и зверопрохода. На территории Чувашской Республики, Владимирской и Нижегородской областей будет 18 таких проходов, в Татарстане — четыре, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".Места для всех 34 проходов при проектировании трассы были выбраны на основании статистики путей миграции диких животных и информации от местных властей о маршрутах прогонов домашнего скота. Такой подход позволит сохранить сложившийся уклад жизни в регионах, по которым пройдет трасса, и не перекроет пути миграции.Напомним, экодуки — это специально оборудованные искусственные сооружения в виде тоннеля или моста, которые максимально замаскированы под естественный ландшафт местности. Как правило, подходы к ним очень широкие для того, чтобы наибольшее количество зверей смогли безопасно перейти дорогу. А чтобы звук от автомобилей не пугал обитателей леса, экодуки оснащают шумоизоляционными экранами.Зверопроходы могут представлять из себя туннели в насыпи трассы, либо проходы под путепроводом в составе дороги. Они огорожены сеткой так, чтобы направить диких животных к такому проходу и минимизировать риски выхода на скоростную магистраль.