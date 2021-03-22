При досмотре у мужчины было изъято 100 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 90 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте наркотического средства.В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением 34-летнего приезжего. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято 100 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 90 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – метадон.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Новокосино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73