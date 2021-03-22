Журналисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах России самый высокий уровень отраслевой зарплаты. По его результатам специалисты составили рейтинг. Выяснилось, что ..

Журналисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах России самый высокий уровень отраслевой зарплаты. По его результатам специалисты составили рейтинг.Выяснилось, что больше всего получают работники сферы добычи нефти и газа в Сахалинской области – около 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались финансисты из Москвы, которые зарабатывают порядка 187 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают сотрудники нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе со средней зарплатой в 170 тысяч рублей, передаёт "".