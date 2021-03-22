Больше всего в стране получают нефтяники на Сахалине - в среднем около 380 тысяч рублей в месяц.

Самую высокую зарплату в России получают нефтяники Сахалина, которая в среднем составляет около 380 тыс. рублей в месяц, следует из исследования РИА Новости.На втором месте располагается Москва. Так, в столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тыс. рублей в месяц, в IT-сфере — 179 тыс. рублей, в оптовой торговле — 154 тыс. рублей.Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тыс. рублей.Также в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Камчатский край.Таким образом, лидерами рейтинга стали крупнейшие города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующихся на рыболовстве.