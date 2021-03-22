Попытка разобрать вещи при переезде привела пожилую жительницу Кузбасса к неожиданному открытию. В потайном отсеке кровати женщина обнаружила ружье, передает сайт . Пенсионерка ..

Попытка разобрать вещи при переезде привела пожилую жительницу Кузбасса к неожиданному открытию. В потайном отсеке кровати женщина обнаружила ружье, передает сайт . Пенсионерка предположила, что оружие могло принадлежать ее ныне покойному супругу. Впрочем, точно установить происхождение неожиданной находки теперь вряд ли получится. Как бы то ни была, о ружье женщина сообщила в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка. После нее пенсионерка сможет получить до семи тысяч рублей.