Фигурант случайно нашел у пожилых родственников спрятанные в стеклянной банке деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В феврале текущего года в полицию обратилась пожилая местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащих ей 41 000 рублей. Пенсионерка пояснила, что хранила деньги в постройке во дворе дома, спрятав их в стеклянную банку.Сотрудники полиции, опросив потерпевшую и её супруга, установили, что к краже может быть причастен их родственник.Мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории района. В содеянном он сознался.Фигурант пояснил, что помогал пенсионерам по хозяйству, когда случайно наткнулся на лежавшую в мешке в пристройке банку с деньгами. Обвиняемый забрал из неё часть суммы, решив, что родственники не обратят внимание на пропажу. В дальнейшем похищенные деньги он потратил на покупку телефона, продуктов и спиртного.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.