Без мульта и жизнь не та или Анимация у нас - достояние масс. Девизы главного мультсмотра страны - в действии.

Главный смотр отечественной мультипликации. В Суздале назвали победителей и призёров 26-ого открытого российского фестиваля анимационного кино. Он прошёл при поддержке Министерства культуры. О лучших работах и их авторах - Мария Платанюк."Без мульта и жизнь не та" или "Анимация у нас - достояние масс". Девизы главного мультсмотра страны - в действии. Для всех, кто "немного волшебники" — Суздаль - волнительный экзамен. Мэтр Юрий Норштейн уверен: "миссия мультфильмов неизменна. Они делают человека добрее". Его пожелания стране- "помогать искусству анимации", авторам - работы "на сверхпределе". Как это было на "Союзмультфильме".Юрий Норштейн, режиссер и художник мультипликационного кино, Народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР: «Это было отдельное зрелище. Это было такое совершенство вложения творческих сил. И это я могу пожелать. Никогда не довольствоваться внезапным. Ох, я придумал!". Есть возможность гораздо глубже заглянуть».Агитационные плакаты в стилистике "Окон РОСТА". А "Время роста" - оригинальная тема фестиваля. После всех ковидных испытаний звучит особенно символично. Из-за пандемии смотр прошёл в гибридном формате. Лучшие российские мультфильмы были доступны и на онлайн-платформе Суздальфеста. Там зарегистрировались 2300 человек. Главное, что с учётом ограничений праздник анимации всё же был "очным".Александр Герасимов, директор 26-го открытого российского фестиваля анимационного кино, продюсер, гендиректор кинокомпании «Мастер-фильм»: «Если мы не будем самосовершенствоваться, обучаться, стремиться к чему-то новому, это застой, это путь в никуда. Пусть он 26-ой. Но для нас он всегда - время роста».В числе победителей - и признанные мастера, и молодые аниматоры. Картина "Собаки пахнут морем" Анастасии Лисовец названа лучшим студенческим фильмом. А работа режиссёра Софии Кендель решением жюри - лучшим дебютом."День рождения Пишто" - очень трогательная история. "А Пишто - вовсе не кот". Скорее, человек.Софья Кендель, режиссер мультфильма "День рождения Пишто": «Пишто - это отшельник. Живёт в глубинке. Мало общается с людьми. Он пытается уехать, но корни всё равно притягивают его обратно».А это "Дылда" Анастасии Жакулиной. По итогам смотра, решением жюри авторской анимации - лучший фильм для детей. Свою победу режиссёр посвящает своим детям.Анастасия Жакулина, режиссер мультфильма «Дылда»: «Идея очень проста. В том, что когда ты занимаешься любимым делом, то всё случается хорошо в жизни. Ты находишь и друзей, и общество, в котором ты реализуешься, и любовь».У мультфильма "Ба" Светланы Филипповой - награда за лучший профессиональный короткометражный фильм. Специальные призы жюри - у Марии Коган-Лернер за картину "За забором". У режиссёра Саши Свирского - за его "Вадима на прогулке". Девочку и гуся из Суздаля увозит и режиссёр Кирилл Хачатуров - за картину "Голый". Судьи оценили "обнажённую простоту идеи" .Кирилл Хачатуров, режиссер мультфильма «Голый»: «У меня есть полочка с большим количеством призов всяких разных. В Анси, в Загребе, в Оттаве. Там и поставлю».Посвящение людям искусства, которые опережали своё время. Тем, кто бесстрашно шёл против течения. Знаковая работа классика отечественной анимации Андрея Хржановского. "Нос или Заговор "не таких" завоевал гран - при 26-ого открытого российского фестиваля анимационного кино. Эта же работа получила приз "Прорыв" имени Александра Татарского. Таблички имени Татарского вручены и призёрам профессионального рейтинга. В этом голосовании бронза - у "Сахарного шоу" режиссёра Лианы Макарян.Лиана Макарян, режиссер мультфильма «Сахарное шоу»: «Мне встретился очень лицермерный мужчина. И я подумала, что было бы весело поиграть. Как мужчина меняет маски, чтобы подкатить к женщинам. И это в основе мультфильма».Также профессионалы отметили "Пожарника" Юлии Ароновой (у неё серебро), а победителем профессионального рейтинга единогласно названа картина "10 000 безобразных пятен" Дмитрия Геллера. Именно он станет президентом фестиваля сроком на год. Также "10 000 безобразных пятен" получили Приз гильдии киноведов и кинокритиков. И диплом в категории "лучший профессиональный фильм" - "за уникальное владение искусством анимации".В этом году открытый российский фестиваль анимационного кино отметил важную дату - ровно 20 лет на суздальской земле. По словам участников, этого "заряда вдохновения" хватает на весь творческий год. И следующая встреча здесь же, в древнем Суздале, уже в 2022-ом.Мария Платанюк, Андрей Синягин«Вести-Владимир»