Вором оказался родственник бабушки.

В Вязниковском районе у пенсионеров украли 41 тысячу рублей, хранившихся в стеклянной банке. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.Преступление было совершено в феврале 2021 года, когда 52-летний местный житель, помогая родне по хозяйству, нашёл в хозпостройке банку с деньгами. Он похитил обнаруженные сбережения.Сотрудники полиции, опросив потерпевшую и её супруга, установили, что к краже может быть причастен их родственник.Средства он потратил на покупку телефона, продуктов и выпивку.В результате мужчина был задержан в Вязниковском районе.Возбуждённое против него уголовное дело передано для рассмотрения в суд.