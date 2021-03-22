Во дворе частного дома в подмосковной Истре от удушения погибла 11-летняя девочка, передает сайт . По предварительным данным, ребенок гулял с собаками и те во время игры удушили ее шарфом. По ..

Во дворе частного дома в подмосковной Истре от удушения погибла 11-летняя девочка, передает сайт "". По предварительным данным, ребенок гулял с собаками и те во время игры удушили ее шарфом. По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".