Во дворе частного дома в подмосковной Истре от удушения погибла 11-летняя девочка, передает сайт . По предварительным данным, ребенок гулял с собаками и те во время игры удушили ее шарфом. По ..
<a href="https://33live.ru/novosti/22-03-2021-posle-gibeli-rebenka-pod-moskvoj-zaveli-delo.html" target="_blank">После гибели ребенка под Москвой завели дело</a> - Во дворе частного дома в подмосковной Истре от удушения погибла 11-летняя девочка, передает сайт . По предварительным данным, ребенок гулял с собаками и те во время игры удушили ее шарфом. По ..
[url=https://33live.ru/novosti/22-03-2021-posle-gibeli-rebenka-pod-moskvoj-zaveli-delo.html]После гибели ребенка под Москвой завели дело[/url] - Во дворе частного дома в подмосковной Истре от удушения погибла 11-летняя девочка, передает сайт . По предварительным данным, ребенок гулял с собаками и те во время игры удушили ее шарфом. По ..