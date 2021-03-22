Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов Цельсия.

Потепление принесёт во Владимирскую область мокрый снег с дождём.Новая неделя во Владимирской области начнётся с потепления и небольших осадков. 22 марта в регионе ожидаются мокрый снег с дождём. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный - от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днём будет колебаться от -1 до +4 градусов Цельсия. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 88%.