У них изъяли почти 230 граммов запрещённых веществ.

Во Владимирской области пресечена деятельность банды наркодилеров, состоящей из 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении семи участников организованной группы, в которую входили 13 человек. Из них – трое иностранцев, один житель Красноярского края и жители Владимирской области.Деятельность группировки пресечена в мае прошлого, когда сотрудники наркоконтроля на съёмной квартире задержали троих иностранцев. В жилище были обнаружены свёртки с синтетическими наркотиками.Аналогичные вещества, подготовленные к сбыту, полицейские изъяли из закладок, организованных во дворах жилых домов Владимира.Позднее по подозрению в совершении аналогичных преступлений были задержаны девять жителей Владимирской области и уроженец Красноярского края.С февраля по май 2020 года семь из 13 участников организованной группы, выполняя роль наркокурьеров, совершили в областном центре 11 покушений на незаконный сбыт наркотиков. Общая масса изъятых из оборота запрещённых веществ составила 229,75 граммов или 400 доз.Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.Уголовное дело по остальным шести участникам банды передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.