Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшее время. По данным синоптика, уже скоро в город придёт настоящая весна. Позднякова ..

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшее время. По данным синоптика, уже скоро в город придёт настоящая весна.Позднякова сообщила, что уже в среду Москва и Подмосковья попадут в область антициклона, который принесёт в регион тёплые воздушные массы. 24 марта температура воздуха днём повысится до одного-трёх градусов тепла и в последние дни будет повышаться, передаёт .