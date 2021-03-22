Звезда сериала Отчаянные домохозяйки старается не вспоминать о времени, проведенном в тюрьме. Фелисити Хаффман открыла новую страницу своей жизни и пытается восстановить карьеру и репутацию. Между тем злые языки утверждают, что недолгое пребывание актрисы за решеткой не сильно отличалось от отдыха в санатории.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" старается невспоминать о времени, проведенном в тюрьме. Фелисити Хаффман открыла новуюстраницу своей жизни и пытается восстановить карьеру и репутацию. Между темзлые языки утверждают, что недолгое пребывание актрисы за решеткой не сильноотличалось от отдыха в санатории.В 2019 году Фелисити Хаффман попала в поле зрения ФБР.Артисту арестовали, обвинив в мошенничестве. Следствию удалось выяснить, что звездасериала "Отчаянные домохозяйки" участвовала в преступной схеме, в которой былизамешаны десятки людей. Как оказалась артистка и другие состоятельныеамериканцы давали взятки, чтобы их дети проходили в престижные вузы. Хаффман заплатила15 тысяч долларов, чтобы одна из ее дочерей поступила в колледж на актерскийфакультет.На суде артистка раскаялась. Первоначально Фемида приговорилаФелисити к двум месяцам тюрьмы, но потом уменьшила срок до 14 дней. Также звездусериала "Отчаянные домохозяйки" оштрафовали на 30 тысяч долларов и заставилиотработать 250 часов на пользу обществу. После освобождения артистка еще год несланаказание условно.Отметим, что за решеткой Фелисити Хаффман провела всего 12 дней.Актрису выпустили раньше, так как окончание срока выпадало на выходной. Послухам, в казенном доме к богатой знаменитости относились не так, как к другимзаключенным. Недруги шептались, что в тюрьме артистке разве что красную дорожкуне расстелили. Например, Хаффман разрешили увидеть родных уже через три дня послепоявления в учреждении, что для этих мест крайняя редкость.Когда же кто-то из заключенных сделал фото Фелисити втюремной робе и отправил в Сеть, в заведении установили мораторий насвязь с родственниками – другим обитателям тюрьмы временно запретили звонитьблизким и писать им электронные письма.В ноябре 2020 года отсидевшая срок Фелисити Хаффманподписала контракт с киностудией. Звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" далиглавную роль в телевизионной комедии.Приближенный к звезде источник сообщил журналистам, что Хаффманвосстановила былые связи в индустрии, вернула расположение друзей и родственников. "Фелисити поступила правильно, взяла на себя ответственность и восстановиласвою карьеру и репутацию", – рассказал приятель последние новости о звезде "Отчаянныхдомохозяек".