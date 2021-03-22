Этой весной возобновляются работы по благоустройству набережных Москвы. В 2021 году в столице приведут в порядок пойму реки Чермянки – главного притока Яузы в черте города. К 2023 году вокруг Яузы появится огромный парк, который растянется более чем на 16 километров, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Этой весной возобновляются работы по благоустройству набережных Москвы. В 2021 году в столице приведут в порядок пойму реки Чермянки – главного притока Яузы в черте города. К 2023 году вокруг Яузы появится огромный парк, который растянется более чем на 16 километров, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.Для жителей северо-восточных районов Москвы Яуза – главная водная артерия. Ее пойма состоит из нескольких территорий. Одни уже приведены в порядок, работы на других еще предстоят.В 2021 году в столице благоустроят два пойменных участка реки Чермянка. Один из них расположен между улицей Мусоргского и проездом Дежнева. Сейчас гулять здесь совершенно некомфортно – грязь, высохшие деревья, гаражи, отсутствие освещения и нормальных тропинок.В этом году этот участок кардинально преобразится. Там появятся прогулочные маршруты, детские площадки. спортивная зона, теннисные корты, скейт-парк.Вместе с поймой Чермянки в порядок приведут стадион "Отрада". Там сделают новое футбольное поле с подогревом – стадион будет доступен любителям спорта круглогодично. Открытую площадку для мероприятий тоже ждет обновление: там появится большая сцена с навесом, лавочки для зрителей, проекционная вышка для просмотра кино на природе.Второй участок будущего парка пролегает от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Особенностью его реконструкции станет создание эколого-просветительского центра. Это первая интерактивная площадка для изучения экологических профессий будущего.Посетители Парка Яуза смогут прогуляться по экотропе на сваях. Она расположится по обоим берегам реки Чермянка. Тропа также станет коротким и удобным маршрутом между районами Отрадное и Южное Медведково.В новом парке будет чем заняться и любителям активного образа жизни. Для них обустроят велоплощадку и спортивные зоны с тренажерами. Существующую детскую площадку реконструируют и организуют три игровые зоны для малышей разных возрастов.Благоустройство территорий вокруг Яузы продолжится до 2023 года. Новый парк растянется на 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука. сообщил Сергей Собянин.Уже благоустроенные берега Яузы пользуются популярностью у местных жителей. В сквере по Олонецкому проезду проходят районные праздники и общегородские фестивали.В ближайшие три года в Москве реконструирует 120 километров набережных и более 50 причалов. Там появятся прогулочные зоны и места отдыха. Планируется создать более 40 таких локаций. Также власти города реконструируют 16 мостов.За последние 10 лет в столице привели в порядок 71 километр набережных Москвы-реки – Москворецкая, Лужнецкая, Пресненская и другие. Они стали популярными местами отдыха.