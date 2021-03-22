В содеянном подозреваемая созналась. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району во взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Женщина подозревается в присвоении с использованием служебного положения.По информации пресс-службы регионального УМВД, начальник одного из отделений связи, неоднократно обращала в свою пользу денежные средства, полученные от клиентов отделения. Фигурантка, имевшая доступ к автоматизированным системам, забирала себе деньги, полученные в качестве оплаты за отправления курьерскими службами.В общей сложности с июня прошлого года по февраль текущего женщина присвоила более 144 000 рублей. В содеянном подозреваемая созналась. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.В пресс-службе Почты России пояснили, что служба безопасности Почты выявила факт хищения во время внутренней проверки. Сразу после ее проведения сотрудницу уволили. Компания передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов.