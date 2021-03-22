Цель проекта – сократить рецидивы совершения противоправных деяний среди детей и молодежи...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве на базе УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве организовали и провели очередной этап проекта «Школа правопорядка» для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале № 13 УИИ УФСИН России города Москвы.Цель проекта – сократить рецидивы совершения противоправных деяний среди детей и молодежи, сформировать устойчивую позицию к соблюдению законодательства Российской Федерации.В рамках мероприятия старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Денис Аввакумов провел экскурсию по музею ГИБДД, где ребята познакомились с историей ГАИ, увидели образцы форменного обмундирования и приборы, которые использовались милиционерами в ходе несения службы. Гостям продемонстрировали патрульные автомобили и мотоциклы, показали класс профессиональной подготовки по оказанию первой медицинской помощи.Затем ведущий специалист-эксперт 1 отделения УНК ГУ МВД России по г. Москве Анастасия Богданова рассказала присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ.В конце мероприятия гостям подарили ценные подарки, а ребята выразили благодарность за организацию интересной экскурсии.УНК ГУ МВД России по г. Москве