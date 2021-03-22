Цель проекта – сократить рецидивы совершения противоправных деяний среди детей и молодежи...
Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве на базе УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве организовали и провели очередной этап проекта «Школа правопорядка» для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале № 13 УИИ УФСИН России города Москвы.
Цель проекта – сократить рецидивы совершения противоправных деяний среди детей и молодежи, сформировать устойчивую позицию к соблюдению законодательства Российской Федерации.
В рамках мероприятия старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Денис Аввакумов провел экскурсию по музею ГИБДД, где ребята познакомились с историей ГАИ, увидели образцы форменного обмундирования и приборы, которые использовались милиционерами в ходе несения службы. Гостям продемонстрировали патрульные автомобили и мотоциклы, показали класс профессиональной подготовки по оказанию первой медицинской помощи.
Затем ведущий специалист-эксперт 1 отделения УНК ГУ МВД России по г. Москве Анастасия Богданова рассказала присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ.
В конце мероприятия гостям подарили ценные подарки, а ребята выразили благодарность за организацию интересной экскурсии.
УНК ГУ МВД России по г. Москве