Сигнал бедствия поступил в 09.33 с улицы Чкалова, д. 10 «а».

Сигнал бедствия поступил в 09.33 с улицы Чкалова, д. 10 «а».Наблюдалось сильное задымление в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Были сформированы два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. В ходе разведки было установлено, что пожар происходит на кухне в одной из квартир на первом этаже. Пожарные оперативно потушили огонь и не дали ему распространиться по всей квартире, а также перейти по деревянным перекрытиям на второй этаж и на кровлю.Параллельно с тушением шёл поиск людей в доме. Из соседней квартиры при помощи спасустройств были спасены и выведены на свежий воздух 66-летняя женщина и семилетняя, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области .Установлено, хозяин квартиры, в которой начался пожар, на момент происшествия был дома с дочкой. При возникновении пожара он отвёл ребёнка к соседке, а сам предпринял меры по тушению пожара. К сожалению, он получил ожоги и был госпитализирован. Спасённые женщина и девочка получили отравление угарным газом, также были госпитализированы.Дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия. К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.