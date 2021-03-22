В результате оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из ближнего зарубежья, в почтовом отделении на улице Римского-Корсакова был задержан 28-летний мужчина...

«Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии сотрудников АО «Почта России» задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ из разряда анаболических стероидов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, в почтовом отделении на улице Римского-Корсакова был задержан 28-летний мужчина. В отправлении находилось 8 блистерных упаковок с надписью DANABOL по 25 таблеток в каждой упаковке, упаковка с надписью ANASTROZOL, в которой также содержалось 25 однотипных таблеток, упаковка с надписью CLOMED с 20 однотипными таблетками, 2 упаковки с надписью TESTOSTERONE ENANTHATE 300, в каждой из которых находился стеклянный пузырек с жидкостью.Согласно результатам проведенного исследования в одном из флаконов обнаружено сильнодействующее вещество – тестостерона пропионат, тестостерона изокапронат и тестостерона энантат, общей массой 7,9 грамма. Во втором флаконе обнаружено сильнодействующее вещество – дростанолона пропионат, общей массой 8 граммов.Остальные изъятые вещества направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Также в ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 4 блистерные упаковки с таблетками в количестве 86 штук. Согласно справке об исследовании данные таблетки, общей массой 6,02 грамма, содержат в своем составе сильнодействующее вещество – станозолол.По данному факту СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29