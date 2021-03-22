В скором времени для пассажиров станут доступны две новые станции на западном участке Большой кольцевой линии – Карамышевская и Мневники. Всего в 2021 году на БКЛ появятся 11 новых станций, а полностью достроить большое метрокольцо планируется к 2023 году.

В скором времени для пассажиров станут доступны две новые станции на западном участке Большой кольцевой линии – "Карамышевская" и "Мневники". Всего в 2021 году на БКЛ появятся 11 новых станций, а полностью достроить большое метрокольцо планируется к 2023 году."Карамышевская" и "Мневники" откроются после проверки участка техническими составами и обкатки пустыми поездами по графику метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Сейчас специалисты проверяют участок с помощью хозяйственного поезда с габаритным вагоном. Как только проверка окончится, на контактный рельс подадут напряжение и пустят пробный поезд. Финальный этап перед открытием участка – обкатка обычными составами без пассажиров.Планируется, что западный участок большого метрокольца будет полностью готов до конца текущего года. Его открытие улучшит транспортную доступность для 530 тысяч человек – жителей районов Кунцево, Хорошево-Мневники и других.Помимо строительства новых линий и станций подземки, в городе продолжают возводить транспортно-пересадочные узлы. Один из крупнейших ТПУ России и Европы появится на базе станции БКЛ и Некрасовской линии "Нижегородская". Это будет полноценный городской вокзал.К началу мая там откроют пассажирский терминал. На первом этаже пятиэтажного здания разместятся кассы пригородного сообщения. Сам ТПУ совместит в себе метро, МЦК и железнодорожную платформу.По словам Андрея Бочкарева, монтаж инженерных систем здания находится в финальной стадии. Также подходят к концу архитектурно-отделочные работы и интеграция железнодорожного остановочного пункта с подземным уровнем пересадочного узла.Всего на Большой кольцевой линии метро будет 31 станция. Длина нового контура столичной подземки составит 70 километров – это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.Решение о строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Новое кольцо позволит жителям столицы экономить время в пути и создаст альтернативные маршруты передвижения.Например, чтобы доехать от "Кунцевской" до "Юго-"Западной" пассажиру нужно тратить 43 минуты. БКЛ сократит время в пути в два раза – до 18-20 минут. Ехать в центр, чтобы сделать пересадку с одной линии на другую, больше не придется.БКЛ строится не только для текущих нужд города и пассажиров, но и на перспективу. Планируется, что в будущем к большому метрокольцу будут присоединены новые линии подземки. Таким образом, метро придет в те районы, жители которых уже давно ждут собственной станции.