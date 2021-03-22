«Т Плюс» поддержал V региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который состоялся во Владимире с 15 по 19 марта. Одной из соревновательных площадок стал ..

«Т Плюс» поддержал V региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который состоялся во Владимире с 15 по 19 марта. Одной из соревновательных площадок стал Владимирский химико-механический колледж, на базе которого проходили состязания по компетенции «Лаборант химического анализа».До финиша дошли шесть участников. Будущим химикам предстояло найти йодное число, провести ионнообменную хроматографию, определить содержание сахара в продуктах. Из всех конкурсантов лучший результат показал студент ВХМК Антон Клюзев.«Для меня это огромный опыт. Это и обучение, и саморазвитие, и возможность поступить на престижную работу», – рассказал победитель регионального этапа.На участников WorldSkills с интересом смотрят партнёры чемпионата. Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» поддерживает финалистов, поощряя студентов полезными подарками и предлагая практику на производственных площадках компании. Кроме того, призёры имеют конкурентные преимущества при последующем трудоустройстве.«Это мероприятие задает высокую планку для подготовки специалистов в области химического анализа, помогает участникам отработать свои навыки в максимально реалистичных условиях, получить ни с чем не сравнимый опыт. Для нас, как для партнера – это прекрасная возможность найти и привлечь молодых и перспективных сотрудников», - поделился технический директор Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко.