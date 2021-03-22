Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с участием нынешнего главы государства Джо Байдена. Бизнесмен публично высмеял своего оппонента.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с участием нынешнего главы государства Джо Байдена. Бизнесмен публично высмеял своего оппонента.В минувшую пятницу, 19 марта, глава Соединенных Штатов попал в неприятную ситуацию. Перед вылетом в Атланту Джо Байден два раз оступился на трапе, после чего упал на колено. Тем не менее президенту удалось самостоятельно подняться и попасть в самолет.Случившееся прокомментировал его предшественник. Дональд Трамп рассказал, что внимательно следил за тем, как его соперник на выборах поднимался по трапу лайнера: "Я сказал: "Я ему не проиграл". Фрагмент выступления бизнесмена появился на платформе TikTok.Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что причиной инцидента с Байденом стал сильный ветер. Представители главы Соединенных Штатов добавили, что он чувствует себя прекрасно. Сам президент предпочел никак не комментировать свое падение на трапе.Член Совета Федерации Алексей Пушков В своем аккаунте в Twitter политолог намекнул на возможные проблемы со здоровьем у 78-летнего президента. Он допустил, что глава страны может покинуть пост раньше срока. "Ход времени неумолим", – подчеркнул эксперт.В последние дни в зарубежной прессе и социальных сетях распространяются слухи о скорой передачи власти в Америке. уже два раза по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства, и даже заявил, что считает ее умнее себя.