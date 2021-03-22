Возведение объекта профинансируют из бюджета Владимирской области.

В 2023 году стационары горбольницы №5 во Владимире соединят 90-метровым надземным переходом. Его высота составит не менее 6 метров.Проектирование перехода для медучреждения на улице Добросельской обойдётся бюджету в 3 млн рублей. Подрядчик станет известен 16 апреля.Возведение объекта профинансируют из бюджета Владимирской области.Перед проектированием подрядчик проведёт инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания, а также историко-культурную экспертизу.