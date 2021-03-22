Злоумышленница приобрела автомобиль, но, не отдав деньги продавцу, перепродала авто третьему лицу.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель. Мужчина пояснил, что разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже автомобиля «ВАЗ - 21093». На предложение откликнулась женщина.Согласно устной договоренности, покупательница обязалась расплатиться за авто до конца месяца. Потерпевший поверил женщине и передал ей автомобиль, однако, в оговоренный срок деньги не получил.Личность и местонахождение злоумышленницы были установлены сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Безработная 33-летняя жительница Селивановского района в содеянном созналась и пояснила, что не намеревалась исполнить взятых на себя обязательств и, завладев транспортным средством, перепродала его третьему лицу.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.