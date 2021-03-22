Шумиха вокруг строительства многоквартирного жилого дома на улице Окружной в Костроме в последнее время заметно поутихла. Оно и понятно, подогревать людей стало нечем. Безосновательные ..

Шумиха вокруг строительства многоквартирного жилого дома на улице Окружной в Костроме в последнее время заметно поутихла. Оно и понятно, подогревать людей стало нечем. Безосновательные страшилки о лопнувших трубах теплотрассы из-за проезда тяжелой техники и трещинах на стенах из-за забиваемых свай, перестали получать информационную поддержку. Народ понял, что в отличии от аксиомы эти факты требуют доказательств.Оппозиционные политические силы, если их можно так назвать в Костроме, тоже похоже смекнули, что к выборам вместо заросшего оврага здесь могут благоустроить современный двор и зону отдыха, а тогда овчинка вообще выделки не будет стоить. Пиариться то у нас привыкли на негативе, а он улетучивается как вода из закипевшего чайника. В новом доме появятся жильцы, которые будут сами развивать территорию и подталкивать власть к развитию инфраструктуры. Точка кипения, казалось бы была пройдена. Большинство еще недавно ломавших строительный забор местных жителей или нашли в новостройке больше плюсов, чем минусов, или пошли цивилизованно решать конфликт в судебном порядке.На этот раз масло в огонь, подлил так называемый, «хозяйствующий субъект». Он, правда, называет себя местным жителем, который «просто так» решил замерить завезенный на стройплощадку грунт дозиметром. И вновь «Скандал на улице Окружной!» запестрели заголовками соцсети и немногочисленные интернет-издания. Якобы, на стройку завезли радиоактивный грунт. Борцом за чистоту радиационного фона оказался местный незарегистрированный предприниматель, который в тайне от государства все в том же дворе на улице Окружной в гаражах принимал старый металлический лом и переплавлял его на переплавку. При этом никого в этом случае уровень загрязненности воздуха не беспокоил.Дело шло, судя по всему, неплохо. Помещение приемки лома из трёх гаражей выросло до шести. Они то и стали точкой преткновения. Выяснилось, что земельный участок под новыми строениями не был должным образом оформлен. Иначе он бы не попал в зону застройки нового жилого дома. Всякие попытки договорится с владельцем гаражей самостоятельно ликвидировать незаконные постройки не увенчались успехом. В результате они были снесены. Позже, примерно в этом же месте, почему-то и начало «радиационно фонить».Замеры дозиметром рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 и измерителем параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М проводились на всех участках строительной площадки, куда был завезен грунт, а также за её пределами.Сегодня, по просьбе городской администрации, на место выехали специалисты Роспотребнадзора с дозиметром. Всего было сделано 35 замеров. Радиоактивного фона не выявлено. В администрацию города уже поступил официальный протокол.«Действительно, в пятницу в социальной сети появилась информация в о том, что на одной из строек города на улице Окружной имеются нарушения по уровню радиации предельно допустимых значений. Естественно, администрацией города была инициирована проверка. Мы направили обращение в уполномоченный орган, в Роспотребнадзор, который на основании нашего обращения, обращения жителей, сегодня выехал на территорию и провел необходимые замеры уровня радиации на строительной площадке. В ходе проведенной экспертизы, информация о превышении уровня радиации не подтвердилась. С нашей точки зрения, любая информация распространяемая в сети интернет должна быть достоверной. Тем более, информация о каких-то обстоятельствах, которые угрожают жизни и здоровью человека. Её необходимо проверять до того как обнародовать в социальной сети интернет. Мы рассматриваем вопрос о направлении информации в правоохранительные органы для анализа того имеется ли состав административного правонарушения при распространении такой информации. Оценку действиям могут дать только специалисты», - прокомментировала ситуацию заместитель главы администрации города Ольга Воронина.