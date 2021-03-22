Смертельная авария произошла сегодня около девяти утра в Собинском районе на дороге Колокша - Кольчугино-Александров.

Смертельная авария произошла сегодня около девяти утра в Собинском районе на дороге Колокша - Кольчугино-Александров. Столкнулись два автомобиля. Как сообщили “Вестям” в полиции, 30-летний водитель “Тойоты” при обгоне выехал на встречную полосу, где в этот момент двигалась “Рено”. На видео очевидцев видно, что в месте столкновения дорогу разделяет сплошная полоса. Водитель “Рено” - 42-летняя женщина погибла. Водитель “Тойоты” и его 25-летний пассажир госпитализированы. Обстоятельства ДТП уточняются.