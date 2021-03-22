Нарушение выявил Россельхознадзор.

Одно из меленковских СПК 3 марта оформило электронные сопроводительные документы на 40 килограммов просроченной говядины, предназначенной для поставки в школу. Об этом сообщает Россельхознадзор по Владимирской области.При этом дата производства мяса – 5 февраля, срок хранения – до 12, а ветврач предприятия вообще не имел права оформлять документы. На товары, подвергающиеся ветеринарно-санитарной экспертизе, ЭСД должны выдавать специалисты государственной ветслужбы.Как уточнили в надзорном ведомстве, на ветеринара составят административные протоколы, а в школу направлено письмо об изъятии просроченного мяса.