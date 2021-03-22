Все они госпитализированы в больницу.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, среди которых был один ребёнок, на пожаре в многоквартирном доме в Муроме. Об этом сообщила начальник пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Утром 22 марта в 09:33 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Муроме на улице Чкалова в доме №10 «А» горела квартира.Два звена газодымозащитной службы отправились на спасение людей и тушение пламени. Огонь полыхал на кухне одной из квартир, расположенной на первом этаже. Пожарные потушили возгорание и не дали ему распространиться по всей квартире, а также перейти по деревянным перекрытиям на второй этаж и крышу.Параллельно из соседней квартиры при помощи спасустройств были спасены и выведены на свежий воздух женщина 1954 года рождения и девочка 2014 года рождения.Выяснилось, что хозяин квартиры, в которой начался пожар, на момент происшествия был дома с дочкой. Он отвёл ребёнка к соседке, а сам принялся тушить пламя.Как уточнили в пресс-службе МЧС, он получил ожоги и был госпитализирован. Спасённые женщина и девочка отравились угарным газом и также были госпитализированы.К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.