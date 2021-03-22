Трагедия произошла около 08:40 по дороге в Ставрово.

В результате ДТП на автодороге Собинка-Александров погибла женщина. Ещё двое участников аварии - госпитализированы.Трагедия произошла около 08:40 по дороге в Ставрово. По предварительной информации пресс-службы УМВД Владимирской области, «Тойота», под управлением мужчины 1991 года рождения, выехала на встречку и протаранила «Рено». От удара «француз» загорелся, а сидевшая за рулём 42-летняя женщина погибла на месте. Водитель и пассажир второй иномарки были госпитализированы в больницу.