Девушка сдает в автошколе экзамены по вождению. Инструктор ей говорит :
- Давайте, заведите автомобиль и проедьте прямо пятдесят метров.
Девушка сидит, не заводит автомобиль, думает.
Инструктор опять:
- Заведите автомобиль и проедьте...
Девушка сидит, думает...
- Да о чем вы думаете? - спрашивает в бешенстве инструктор. - Почему не заводите - Да я вот пытаюсь понять, почему в одном случае, когда ставишь на передачу, автомобиль стоит, а в другом случае - ставишь на передачу, а он едет.
еще анекдот!