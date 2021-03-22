В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает . Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/22-03-2021-v-sankt-peterburge-svetofor-ubil-sobaku.html" target="_blank">В Санкт-Петербурге светофор убил собаку</a> - В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает . Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. ..
[url=https://33live.ru/novosti/22-03-2021-v-sankt-peterburge-svetofor-ubil-sobaku.html]В Санкт-Петербурге светофор убил собаку[/url] - В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает . Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. ..