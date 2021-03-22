В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает . Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. ..

В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает . Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. Теперь проводится проверка.