В серьезном ДТП на трассе Собинка-Александров погибла женщина, еще двое были госпитализированы. Авария произошла около 08:40 по дороге в Ставрово недалеко от лагеря “Икар”. По

В серьезном ДТП на трассе Собинка-Александров погибла женщина, еще двое были госпитализированы. Авария произошла около 08:40 по дороге в Ставрово недалеко от лагеря “Икар”. По предварительной информации пресс-службы полиции, Тойота вылетела на встречную полосу и столкнулась с Рено. От удара автомобиль Рено загорелся. Водитель – 42-летняя женщина погибла на месте. Водитель и пассажир Тойоты были