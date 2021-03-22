Начальник столичного Главка полиции поздравил руководителей с назначением на ответственные должности и вручил им служебные удостоверения...

Указом Президента Российской Федерации ранее занимавший должность врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Диокин назначен руководителем Управления по охране общественного порядка.Диокин Алексей Владимирович родился 7 июля 1977 года в городе Москве. Имеет два высших образования. В 2000 году поступил на службу в органы внутренних дел в полк дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы, где прошел свою службу от милиционера-водителя до начальника отделения. С июля 2011 года замещал различные руководящие должности в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. На всех этапах службы зарекомендовал себя ответственным руководителем. Неоднократно поощрялся руководством МВД России и ГУ МВД России по г. Москве.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отметил, что Алексей Владимирович обладает хорошими организаторскими способностями и пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег.Возглавлявший Управление собственной безопасности полковник полиции Константин Строганов стал руководителем УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.Строганов Константин Юрьевич родился в Москве в 1980 году. Окончил два высших учебных заведения: в 2001 году – Московскую Академию МВД России, и в 2009 году – Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. После успешного окончания ведомственного вуза Константин Строганов назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по району Коньково Юго-Западного округа столицы. В 2002 году переведен в Юго-Восточный округ, где проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава подразделений уголовного розыска. С 2011 года проходил службу в Главном управлении МВД России по Свердловской области, где в 2016 году был назначен заместителем начальника Управления уголовного розыска. В ноябре 2018 года стал руководителем Управления собственной безопасности столичной полиции. За время службы отмечен как грамотный, профессиональный и принципиальный руководитель. Награжден государственными медалями «За отличие в охране общественного порядка» и медалями МВД России.Начальник столичного Главка полиции поздравил руководителей с назначением на ответственные должности и вручил им служебные удостоверения.«Разрешите пожелать вам успехов в оперативно-служебной деятельности. Мы в первую очередь доверяем вам людей. На вас теперь лежит большая ответственность за сотрудников полиции, которые ежедневно выходят на службу и отстаивают интересы наших граждан и обеспечивают их безопасность», – отметил Олег Баранов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве