Мужчина забрал сбережения пожилых людей – 41 тысячу рублей. Пожилая пара хранила деньги в пристройке во дворе дома в стеклянной банке. Как установили сотрудники полиции, пожилым людям

Мужчина забрал сбережения пожилых людей – 41 тысячу рублей. Пожилая пара хранила деньги в пристройке во дворе дома в стеклянной банке. Как установили сотрудники полиции, пожилым людям помогал по хозяйству их родственник. Он случайно наткнулся на стеклянную банку с деньгами. Обвиняемый забрал из нее часть суммы, решив, что родственники не заметят пропажу. На похищенные деньги