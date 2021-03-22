В отношении 26-летней сотрудницы почтового отделения возбудили уголовное дело. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ установили, что зам. начальника одного из отделений связи

В отношении 26-летней сотрудницы почтового отделения возбудили уголовное дело. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ установили, что зам. начальника одного из отделений связи неоднократно присваивала себе деньги клиентов. Фигурантка, имевшая доступ к автоматизированным системам, забирала себе деньги, полученные в качестве оплаты за отправления курьерскими службами. \из пресс-релиза УМВД области\ С июня 2020 года по февраль текущего