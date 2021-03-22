Бывшая сотрудница отделения связи, используя служебное положение, присвоила более 144 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району во взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).Правоохранителями при содействии службы безопасности организации установлено, что подозреваемая, в период нахождения в должности заместителя начальника одного из отделений связи, неоднократно обращала в свою пользу денежные средства, полученные от клиентов отделения. Фигурантка, имевшая доступ к автоматизированным системам, забирала себе деньги, полученные в качестве оплаты за отправления курьерскими службами.В общей сложности с июня прошлого года по февраль текущего женщина присвоила более 144 000 рублей. В содеянном подозреваемая созналась.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.