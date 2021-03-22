Женщина созналась в совершении преступления.

В Юрьев-Польском против замначальника почты возбуждено уголовное дело о присвоении более 144 тысяч рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Местной полицией и региональным УФСБ в совершении преступления подозревается 26-летняя местная жительница.При содействии службы безопасности организации установлено, что подозреваемая неоднократно забирала себе деньги, полученные от клиентов отделения в качестве оплаты за отправления курьерскими службами.В период с июня 2020 года по февраль 2021 она присвоила более 144 000 рублей. Женщина созналась в совершении преступления.Расследование уголовного дела продолжается.