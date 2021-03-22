Награды утверждены указом Президента России от 15 марта 2021 года № 142.

Награды утверждены указом Президента России от 15 марта 2021 года № 142.За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Александру Соськину – врачу Петушинской районной больницы.Этим же указом за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён Сергей Найдухов – глава администрации ЗАТО г.Радужный.