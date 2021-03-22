Добавим, что замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко займётся ещё и внутренней политикой.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о распределении обязанностей между главой региона и его заместителями.Теперь вся «социалка» разбита на два блока. Первый - обслуживание и охрана здоровья населения. В него вошли департаменты: соцзащиты, труда и занятости, здравоохранения. Второй нацелен на гуманитарное, социокультурное развитие. В него вошли департаменты: образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики, а также госинспекция по охране объектов культурного наследия. Первым руководит Сергей Шевченко, а второй отданДобавим, что замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко займётся ещё и внутренней политикой.