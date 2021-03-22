О коврах, тахье, ахалтекинцах и не только. Владимирцам рассказали о традициях и культуре туркменского народа. В течение недели посетители Областной библиотеки для детей и молодёжи могли

О коврах, тахье, ахалтекинцах и не только. Владимирцам рассказали о традициях и культуре туркменского народа. В течение недели посетители Областной библиотеки для детей и молодёжи могли узнать, как танцуют, поют, что готовят и как живут в Туркменистане. Участникам встречи ведущая рассказывает о географическом расположении Туркменистана: Он граничит с несколькими странами, с Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и