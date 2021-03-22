Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 год будет лишь немного лучше.

РИА «Новости» подготовило регионов России по самым высоким зарплатам в различных отраслях промышленности.Владимирская область заняла в списке 70-е место. Больше всего в 2020 году в регионе зарабатывали сотрудники, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью – в среднем 45 тысяч рублей в месяц.Самой высокой зарплатой в стране — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники на Сахалине. На втором месте Москва с самой высокой зарплатой в сфере финансовых услуг – 187 тысячи рублей. В лидеры рейтинга также попали добывающей отрасли на Ямале.Три последних строчки в рейтинге занимают Псковская область, республики Калмыкия и Мордовия. В первых двух регионах самыми богатыми оказались чиновники – зарплата на госслужбе в обоих субъектах составляла в 2020 году 38 тысяч рублей в месяц. В замыкающей рейтинг Мордовии больше всего за месяц зарабатывали специалисты транспортного и военного машиностроения – 38 тысяч рублей.Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 год будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет. При этом наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе, считают эксперты.