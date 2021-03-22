После обращения омбудсмена, УФСИН направил официальный ответ, к которому прикрепил справку о медицинском обслуживании человека.

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова помогла матери в колониях региона найти больного сына.По закону о местонахождении осужденного родственникам сообщают в течение 10 дней после прибытия заключённого в тюрьму. В реальности этапирование занимает больше времени. Как следствие, просьбы найти своих родственников на зонах – обыденность в работе Людмилы Романовой.В указанном случае выяснилось, что мужчина перенёс инсульт. После обращения омбудсмена, УФСИН направил официальный ответ, к которому прикрепил справку о медицинском обслуживании человека.