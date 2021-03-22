Администрация Петушинского района и совет народных депутатов обратились к губернатору Владимирской области с письмом, в котором они просят недопустить загрязнение муниципалитета.
Администрация Петушинского района и совет народных депутатов обратились к губернатору Владимирской области с письмом, в котором они просят не допустить загрязнение муниципалитета.
Аналогичный документ направлен в адрес директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяны Клименко.
Напомним, что в январе компания «Экоресурс» отказалась от лицензии на вывоз мусора на
12 марта свалка была окончательно из терсхемы обращения с ТКО и прекратила приём отходов.
Временным решением проблемы стало перенаправление потоков мусора из Александровского района на полигон у деревни Бабанино, расположенной в Петушинском районе.