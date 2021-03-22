Сегодня направлено повторное обращение директору департамента природопользования и губернатору.

Администрации Петушинского района, Совет народных депутатов и Совет муниципальных образований не согласны с позицией администрации Владимирской области о корректировке территориальной схемы обращения с отходами. Они намерены предпринять все необходимые меры для недопущения загрязнения Петушинского района. Сегодня было направлено повторное обращение к директору департамента природопользования и охраны окружающей среды и губернатору. Рассматривается возможность защиты интересов жителей района в различных инстанциях государственной и федеральной власти. Говорится на администрации Петушинского района в ВК.Вопреки всем обращениям и замечаниям администрации Петушинского района, Совета народных депутатов и Совета муниципальных образований Александровскую свалку исключили из региональной территориальной схемы обращения с ТКО и любая попытка завезти на неё мусор является нарушением закона. Теперь александровский мусор официально переправляется в соседний Петушинский район.