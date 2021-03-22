Открыть обновленное кафе планируют в апреле. О закрытии “Блинчиков” сообщили власти города. Кафе готовят к “перезагрузке”. Обновляться будет интерьер, коммуникации и меню. В 2015

Открыть обновленное кафе планируют в апреле. О закрытии “Блинчиков” сообщили власти города. Кафе готовят к “перезагрузке”. Обновляться будет интерьер, коммуникации и меню. В 2015 году кафе «Блинчики» открылось на новой пешеходной зоне города Владимира в новом формате. Новое здание, новое оборудование, расширенный блинный ассортимент с «вишневым» уклоном и тотальный отказ от продажи алкоголя. Обновление «Блинчиков»,