По предварительной информации в аварийном состоянии находится только северная трибуна.

«Владимиргражданпроект» занялся обследованием стадиона «Торпедо», который при неутешительных результатах обследования специалистами, могут снести. Об этом в департаменте спорта и физкультуры области.Организация изучит состояние несущих конструкций и фундамента сооружения, по результатам которых будет принято решение о ремонте или сносе объекта.Обследование должно завершиться к середине апреля, после чего власти решат дальнейшую судьбу стадиона.По предварительной информации в аварийном состоянии находится только северная трибуна. Её, в случае невозможности ремонта, могут снести. В свою очередь, западную и восточную трибуны, скорее всего, ожидает реконструкция. Впрочем, существует и возможность полного сноса спортивного сооружения, если заключение экспертов будет неудовлетворительным.