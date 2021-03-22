Теперь застройщик обязан еженедельно отчитываться о ходе строительства ЖК.
Жилой комплекс «Вишня-парк», который с 2015 года строит фирма «Транш», до 15 апреля включат в реестр проблемных объектов. Планируется, что это позволит привлечь деньги из федерального бюджета и сдать объект в эксплуатацию.
Застройщик трижды переносил сроки сдачи дома. В итоге дело дошло до судебных разбирательств и требований признать компанию . Инициатором иска стал ООО «Владимир-Бетон», которому «Транш» был должен деньги за стройматериалы.
Однако, в настоящий момент компания расплатилась с долгами и не будет признана банкротом.
Теперь застройщик обязан еженедельно отчитываться о ходе строительства ЖК.