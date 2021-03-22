Иногда эти травмы могут причинить тяжкий вред здоровью ребёнка и даже привести к его гибели.

В большинстве школ Владимирской области начались каникулы. Департамент здравоохранения напоминает родителям о детской безопасности. Чаще всего дети получают травмы по недосмотру взрослых. Иногда эти травмы могут причинить тяжкий вред здоровью ребёнка и даже привести к его гибели.Департамент здравоохранения предлагает ознакомиться с по профилактике детского травматизма. В ней подробно рассказывается об основных опасностях, подстерегающих детей (гололёд, отравления, ожоги, падения с высоты, утопления, поражения электрическим током, дорожно-транспортный травматизм и травматизм на железной дороге), и мерах их профилактики.