В основном это граждане Армении, Казахстана, Узбекистана, Украины и Таджикистана.

В 2020 году в больницах Владимирской области медицинскую помощь получили более 5600 граждан Армении, Казахстана, Узбекистана, Украины и Таджикистана. Объём экспорта медицинских услуг превысил 294 тысячи долларов США, или 21,3 млн рублей.Как сообщили в департаменте здравоохранения, за медицинской помощью в основном обращаются граждане стран ближнего зарубежья.«Самые востребованные среди иностранцев медучреждения – Областной перинатальный центр, Областная стоматологическая поликлиника, Родильный дом №2, Городская поликлиника №2, Детская городская поликлиника №1 во Владимире, Александровская районная больница, Александровская районная детская больница», - уточняют в Белом доме.Наиболее востребованы услуги медиков в стоматологии, терапии, педиатрии, акушерстве и гинекологии, неврологии, травматологии и ортопедии.