В Меленковском районе за два года приведено в соответствие 5,3 километров дорожного покрытия.

В Меленковском районе за два года приведено в соответствие 5,3 километров дорожного покрытия.Это сделан на двух участках автомобильной дороги Меленки - Синжаны — Максимово — Добрятино. В 2019 году отремонтирован участок от села Коровино в направлении деревни Данилово. В 2020 году 4 км. асфальтобетонного покрытия уложено в направлении от районного центра от деревни Иватино.В 2021 году, помимо общих дорожных работ, в рамках нацпроекта «БКАД» будут произведены ремонтные работы на участке дороги Венедеевка — Толстиково — Большая Сала — Урюсево, протяженностью 2,3 км. Данный участок проходит от деревни Венедеевка до деревни Левенда. Для реализации плана областным бюджетом выделено 18,3 млн. рублей. В смету включены работы по устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсии, сообщила пресс-служба ведомства.Данные участки дорог имеют важное значение для сообщения транспорта к агропромышленным предприятиям и сельскому хозяйству Меленковского района.Кроме того, На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Судогодского района Владимирской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 и 2020 годы приведено в нормативное состояние 22,5 км. асфальтобетонного покрытия. По плану нацпроекта на 2021 году — осуществить ремонт автомобильных дорог района, общей протяженностью 7,5 км. На реализацию из федерального бюджета выделено 57,5 млн рублей.За последние два года на участках автомобильных дорог Владимир — Муром — Арзамас, общей протяженностью 9,6 км. и Владимир — Улыбышево — Коняево, протяженностью 7 км. были проведены ремонтные работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и укреплению обочин щебнем.Также на автодороге Судогда — Чамерево в 2020 году ремонтные работы произведены на двух участках в 6 км. В 2021 году работы продолжатся на участке длиной 5 км., тем самым завершив устройство верхнего слоя по всей протяженности автодороги межмуниципального значения.Кроме этого в 2021 году в рамках дорожного нацпроекта в Судогодском районе планируется ремонт на двух участках: Подъезд к Судогде №1, протяженностью около двух километров и «Владимир — Муром» — Байгуши, протяженностью около одного километра.