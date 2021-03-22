Во Владимирской области стартовала регистрация самовыдвиженцев для праймериз «Единой России». В понедельник, 22 марта прошло первое заседание оргкомитета предварительного голосования. Оно

Во Владимирской области стартовала регистрация самовыдвиженцев для праймериз «Единой России». В понедельник, 22 марта прошло первое заседание оргкомитета предварительного голосования. Оно будет открытым и конкурентным. Пройдёт на специальной электронной площадке с авторизацией на портале «Госуслуги». Система онлайн-голосования была создана в прошлом году и уже доказала свою эффективность. Заявки от кандидатов принимаются до 29 апреля. Вячеслав